 5000$ в месяц 

 Профессиональный форекс робот  

 Версия 2021 года 

5000$в месяц

 Профессиональный

форекс робот  

 Версия 2021 года 

Торговый робот CYBORG

ОДИН ИЗ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКЕ!

Forex Cyborg — это полностью автоматизированная торговая система, для профессиональных трейдеров. Использование технического анализа совмещённым с искусственным интеллектом прямо у вас в терминале.

Робот показал высокий процент выигрышей по нескольким валютным парам в тысячах сделок в течение 10-летнего исторического тестирования, адаптируясь к различным рыночным условиям в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Заводские настройки обеспечивают оптимальный уровень торговли в любых условиях, а широкий выбор настроек удивит даже опытного трейдера. Быстрая или медленная, рискованная или умеренная, теперь вы сами выбираете подходящий тип торговли.

Простая установка, подробные инструкции, полная расшифровка настроек с круглосуточной поддержкой и гарантией результата!

Торговый робот CYBORG

ОДИН ИЗ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКЕ!

Forex Cyborg — это полностью автоматизированная торговая система, для профессиональных трейдеров. Использование технического анализа совмещённым с искусственным интеллектом прямо у вас в терминале.

Робот показал высокий процент выигрышей по нескольким валютным парам в тысячах сделок в течение 10-летнего исторического тестирования, адаптируясь к различным рыночным условиям в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Заводские настройки обеспечивают оптимальный уровень торговли в любых условиях, а широкий выбор настроек удивит даже опытного трейдера. Быстрая или медленная, рискованная или умеренная, теперь вы сами выбираете подходящий тип торговли.

Простая установка, подробные инструкции, полная расшифровка настроек с круглосуточной поддержкой и гарантией результата!

Робот проверен!

ТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Для тестирования используются реальные тиковые данные, обеспечивающие максимально точные бэк-тесты. Качество моделирования 99%.

РЕАЛЬНЫЕ СПРЕДЫ

Реальные переменные спреды, используемые для тестирования на истории.

ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ

Реальное проскальзывание, смоделированное в бэк-тестах, позволяет предвидеть различные торговые условия.

ТОРГОВАЯ КОМИССИЯ

Торговые комиссии включены в бэк-тесты, чтобы гарантировать, отсутствие влияния на итог торговли.

Робот проверен!

ТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Для тестирования используются реальные тиковые данные, обеспечивающие максимально точные бэк-тесты. Качество моделирования 99%.

РЕАЛЬНЫЕ СПРЕДЫ

Реальные переменные спреды, используемые для тестирования на истории.

ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ

Реальное проскальзывание, смоделированное в бэк-тестах, позволяет предвидеть различные торговые условия.

ТОРГОВАЯ КОМИССИЯ

Торговые комиссии включены в бэк-тесты, чтобы гарантировать, отсутствие влияния на итог торговли.

Технологичный робот

Долгожданная разработка в сфере торговых роботов.

Редкое соотношение прибыли к риску, это впечатляет!

Евгений Голосов

Технологичный робот

Долгожданная разработка в сфере торговых роботов. Редкое соотношение прибыли к риску, это впечатляет!

Евгений Голосов

FOREX CYBORG


АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ПРИБЫЛЬНЫЙ

ПРОДУМАННЫЙ

БЕЗОПАСНЫЙ

FOREX CYBORG


АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ПРИБЫЛЬНЫЙ

ПРОДУМАННЫЙ

БЕЗОПАСНЫЙ

Наши результаты

Онлайн мониторинги - умеренный режим

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Результаты тестера стратегий - лот 0.1

Пара: AUDCAD | Депозит: 1000$

Прибыль: 197 000$ | Период: 2010 - 2020

Качество 99.9%

Кликните для перехода

Пара: EURAUD | Депозит: 1000$

Прибыль: 168 000$ | Период: 2010 - 2020

Качество 99.9%

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Пара: EURNZD | Депозит: 1000$

Прибыль: 114 000$ | Период: 2010 - 2020

Качество 99.9%

Кликните для перехода

Наши результаты

Онлайн мониторинги - умеренный режим

Кликните для перехода

Кликните для перехода

Результаты тестера стратегий - лот 0.1

Пара: AUDCAD | Депозит: 1000$

Прибыль: 197 000$ | Период: 2010 - 2020

Качество 99.9%

Кликните для перехода

Пара: EURAUD | Депозит: 1000$

Прибыль: 168 000$ | Период: 2010 - 2020

Качество 99.9%

Кликните для перехода

Пара: EURNZD | Депозит: 1000$

Прибыль: 114 000$ | Период: 2010 - 2020

Качество 99.9%

Кликните для перехода

Кризис не помеха!

Робот успешно торгует в разгар кризиса.

Риски и просадки при этом не увеличиваются.

Антон Самойлов

Кризис не помеха!

Робот успешно торгует в разгар кризиса. Риски и просадки при этом не увеличиваются.

Антон Самойлов

Как начать?

Для начала торговли с Forex Cyborg, нужно выполнить 3 простых шага.

СКАЧАТЬ

Сразу после покупки вы получите прямую ссылку на скачивание робота.

УСТАНОВИТЬ

Следуйте простым инструкциям, для быстрой установки робота в торговый терминал.

ЗАПУСТИТЬ

Нажмите кнопку запуска, робот начнет работать самостоятельно.

Как начать?

Для начала торговли с Forex Cyborg, нужно выполнить 3 простых шага.

СКАЧАТЬ

Сразу после покупки вы получите прямую ссылку на скачивание робота.

УСТАНОВИТЬ

Следуйте простым инструкциям, для быстрой установки робота в торговый терминал.

ЗАПУСТИТЬ

Нажмите кнопку запуска, робот начнет работать самостоятельно.

“Forex Cyborg — это комбинация уникальных функций, включая технический анализ, который помогает обеспечить впечатляющий процент выигрышей. Робот динамически адаптироваться к рыночным условиям и успешно торгует в кризисных ситуациях. Все торговые тесты проделаны на длинной дистанции с точностью 99.9%”

Егор Орлов

Разработчик

“Forex Cyborg это комбинация уникальных функций, включая технический анализ, который помогает обеспечить впечатляющий процент выигрышей. Робот динамически адаптироваться к рыночным условиям и успешно торгует в кризисных ситуациях. Все торговые тесты проделаны на длинной дистанции с точностью 99.9%”

Егор Орлов

Разработчик

Технические характеристики

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ

Встроенное управление капиталом, с тонкими настройками под ваши потребности. Без мартингейла, хеджирования и арбитража. «Риск-менеджер валютной корреляции» поможет управлять рисками.

ТОРГОВЫЙ СЧЕТ

Любой брокер, любой тип счета, плечо, а также 4х или 5ти знак. Торгуйте, где вам удобно, робот подстроится под любые параметры.

НАСТРОЙКИ

Тонкие настройки для профессионалов и модульные настройки для новичков. Агрессивный, Умеренный, или Консервативный режим в пару кликов мыши.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Постоянный мониторинг безопасностью торговли. Продуманная система СТОП ЛОССА, гарантия защиты депозита.

Технические характеристики

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ

Встроенное управление капиталом, с тонкими настройками под ваши потребности. Без мартингейла, хеджирования и арбитража. «Риск-менеджер валютной корреляции» поможет управлять рисками.

ТОРГОВЫЙ СЧЕТ

Любой брокер, любой тип счета, плечо, а также 4х или 5ти знак. Торгуйте, где вам удобно, робот подстроится под любые параметры.

НАСТРОЙКИ

Тонкие настройки для профессионалов и модульные настройки для новичков. Агрессивный, Умеренный, или Консервативный режим в пару кликов мыши.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Постоянный мониторинг безопасностью торговли. Продуманная система СТОП ЛОССА, гарантия защиты депозита.

Авторы

Разработчики робота — трейдеры из разных стран мира, суммарный опыт торговли которых более 30 лет. У каждого за плечами построенная трейдерская карьера. С 2015 года наши друзья начали совместную работу учредив свой фонд с капиталом 1 000 000$ и меньше чем за год удвоили его. 

Изначально торговля велась в ручном режиме, но прогресс требовал немедленного апгрейда и через несколько лет был создан первый Forex Cyborg с полуавтоматической торговлей. Робот выдавал сигналы, которые проверялись и только после этого открывали ордера. Спустя некоторое время получилось сделать и доработать полностью автоматизированного робота, который начал показывать потрясающие результаты. 

Джон Бейли
Автор идеи, Трейдер

Егор Орлов
Трейдер, Программист

Артур Лебедев
Трейдер, Маркетолог

Авторы

Разработчики робота — трейдеры из разных стран мира, суммарный опыт торговли которых более 30 лет. У каждого за плечами построенная трейдерская карьера. С 2015 года наши друзья начали совместную работу учредив свой фонд с капиталом 1 000 000$ и меньше чем за год удвоили его. 

Изначально торговля велась в ручном режиме, но прогресс требовал немедленного апгрейда и через несколько лет был создан первый Forex Cyborg с полуавтоматической торговлей. Робот выдавал сигналы, которые проверялись и только после этого открывали ордера. Спустя некоторое время получилось сделать и доработать полностью автоматизированного робота, который начал показывать потрясающие результаты. 

Джон Бейли
Автор идеи, Трейдер

Егор Орлов
Трейдер, Программист

Артур Лебедев
Трейдер, Маркетолог

Пакеты

STANDART

12000

6990

рублей

1 ЛИЦЕНЗИЯ

Без привязки к брокеру

Полный функционал

Онлайн поддержка

6 валютных пар

Инструкция

Заказать

PREMIUM

15000

9900

рублей

3 ЛИЦЕНЗИИ

Без привязки к брокеру

Полный функционал

Онлайн поддержка

6 валютных пар

Инструкция

Расширенная поддержка

VPS сервер на 90 дней

Установка от автора

Бонусы

Заказать

Пакеты

STANDART

12000

6990

рублей

1 ЛИЦЕНЗИЯ

Без привязки к брокеру

Полный функционал

Онлайн поддержка

12 валютных пар

Инструкция

Заказать

PREMIUM

15000

9900

рублей

3 ЛИЦЕНЗИИ

Без привязки к брокеру

Полный функционал

Онлайн поддержка

12 валютных пар

Инструкция

Расширенная поддержка

VPS сервер на 90 дней

Установка от автора

Бонусы

Заказать

Что вы получите?

РОБОТ FOREX CYBORG

Файл советника (форекс-робот) для торговой платформы MetaTrader

ИНСТРУКЦИИ

Простые инструкции по установке и настройке робота

БОНУСЫ

В PREMIUM версии вы получаете еще несколько проверенных роботов, книг, торговых стратегий, а также VPS сервер на 90 дней.

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА

100% гарантия возврата денег в течении 90 дней с момента оплаты. Осуществляется на любые реквизиты

Что вы получите?

РОБОТ FOREX CYBORG

Файл советника (форекс-робот) для торговой платформы MetaTrader

ИНСТРУКЦИИ

Простые инструкции по установке и настройке робота

БОНУСЫ

В PREMIUM версии вы получаете еще несколько проверенных роботов, книг, торговых стратегий, а также VPS сервер на 90 дней.

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА

100% гарантия возврата денег в течении 90 дней с момента оплаты. Осуществляется на любые реквизиты

“Работа, вложенная в разработку Forex Cyborg, делает его одним из лучших и доступных на рынке форекс-роботов. Он подойдет людям, которые понимают, что торговля на Форекс — это бизнес, работающий на автомате. Сотни часов были посвящены написанию сложных алгоритмов для Forex Cyborg. Тысячи долларов были потрачены на поиск лучшей торговой стратегии. Теперь все это доступно для вас!”

Джон Бейли

Автор - Разработчик

“Работа, вложенная в разработку Forex Cyborg, делает его одним из лучших и доступных на рынке форекс-роботов. Он подойдет людям, которые понимают, что торговля на Форекс это бизнес, который должен работать на автомате. Сотни часов были посвящены написанию сложных алгоритмов для Forex Cyborg. Тысячи долларов были потрачены на поиск лучшей торговой стратегии. Теперь все это доступно для вас!”

Джон Бейли

Автор - Разработчик

Отзывы

Ярослав Зеленский

Протестировал сотни торговых роботов, 90% из них сливают... Есть несколько реально прибыльных роботов, один из которых Киборг, который сделал +50% за неделю!

Евгения Задумина

Приобрела максимальную версию и попросила поставить робота на VPS, через пару часов он уже начал торговать. Вывела первую прибыль для теста.

Андрей Борисов

Отсутствие мартингейла и выставление стоп лоссов, самое главное для меня. Cyborg купил три месяца назад и все это время он приносит мне только прибыль. Спасибо!

Сергей Третьяков

На форекс пришел за дополнительным доходом, ранее пытался торговать вручную, но не получалось. С роботом Киборг разобрался быстро, вывожу доход на отдельную карту.

Отзывы

Ярослав Зеленский

Протестировал сотни торговых роботов, 90% из них сливают... Есть несколько реально прибыльных роботов, один из которых Киборг, который сделал +50% за неделю!

Евгения Задумина

Приобрела максимальную версию и попросила поставить робота на VPS, через пару часов он уже начал торговать. Вывела первую прибыль для теста.

Андрей Борисов

Отсутствие мартингейла и выставление стоп лоссов, самое главное для меня. Cyborg купил три месяца назад и все это время он приносит мне только прибыль. Спасибо!

Сергей Третьяков

На форекс пришел за дополнительным доходом, ранее пытался торговать вручную, но не получалось. С роботом Киборг разобрался быстро, вывожу доход от него на отдельную карту.

Вопрос - Ответ

Можно протестировать на демо?

Вы можете тестировать робота на демо счете, но только после приобретения. Мы не можем бесплатно раздавать робота для тестов по некоторым причинам. Каждый второй посетитель сайта хочет протестировать робота, но на привязку и согласование уходит много времени. Некоторые ухищряются и взламывают робота, такие риски мы не принимаем. Для вашей уверенности мы выкладываем мониторинги счетов, а также стейтменты, все это гарантирует результативность робота.

почему так дешево?

Цена рассчитывалась по нескольким переменным. Это затраты на определение стратегии и затраты на разработку самого робота (программный код) деленное на потенциальное количество пользователей. Адекватная цена робота 500$ именно за столько он продается в Европе и США, к сожалению для России и СНГ это слишком дорого, поэтому мы снизили цену.

Зачем продаете робота?

Действительно зачем продавать робота, который и так хорошо зарабатывает. Во-первых, мы ничего не потеряем даже если 1000 людей будет его использовать, рынок слишком огромный. Во-вторых, это дополнительный и неплохой доход, который в будущем мы пустим на увеличение наших депозитов.

Вопрос - Ответ

Можно протестировать на демо?

Вы можете тестировать робота на демо счете, но только после приобретения. Мы не можем бесплатно раздавать робота для тестов по некоторым причинам. Каждый второй посетитель сайта хочет протестировать робота, но на привязку и согласование уходит много времени. Некоторые ухищряются и взламывают робота, такие риски мы не принимаем. Для вашей уверенности мы выкладываем мониторинги счетов, а также стейтменты, все это гарантирует результативность робота.

почему так дешево?

Цена рассчитывалась по нескольким переменным. Это затраты на определение стратегии и затраты на разработку самого робота (программный код) деленное на потенциальное количество пользователей. Адекватная цена робота 500$ именно за столько он продается в Европе и США, к сожалению для России и СНГ это слишком дорого, поэтому мы снизили цену.

Прибыль - главный показатель

Не важно по какой стратегии торгует робот, главное это прибыльность.

 Робот Forex Cyborg справляется с этой задачей на ура!

Эдуард Брин

Прибыль - главный показатель

Не важно по какой стратегии торгует робот, главное это прибыльность. Робот Forex Cyborg справляется с этой задачей на ура!

Эдуард Брин

Калькулятор прибыли

Данные рассчитываются исходя из потенциальной доходности разных режимов торговли. Суммы являются примерным доходом по результатам наших многочисленных тестов.

Режим *
Ваш депозит
5 00020
Период торговли (месяц)
121
Доход в долларах
40 $.
Доход в рублях
3000 руб.
Получить робота

Калькулятор прибыли

Данные рассчитываются исходя из потенциальной доходности разных режимов торговли. Суммы являются примерным доходом по результатам наших многочисленных тестов.

Режим *
Ваш депозит
105 0000
Период торговли (месяц)
1120
Доход в долларах
40 $.
Доход в рублях
3000 руб.
Получить робота

Почта: forexcyborg@mail.ru

Москва, Пресненская наб., 8 стр 1

© Все права защищены

ОГРНИП 318184200118331

Поддержка

Почта: forexcyborg@mail.ru

Москва, Пресненская наб., 8 стр 1

© Все права защищены

ОГРНИП 318184200118331

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