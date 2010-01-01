 5000$ в месяц 

Forex Cyborg — это полностью автоматизированная торговая система, для профессиональных трейдеров. Использование технического анализа совмещённым с искусственным интеллектом прямо у вас в терминале.

Робот показал высокий процент выигрышей по нескольким валютным парам в тысячах сделок в течение 10-летнего исторического тестирования, адаптируясь к различным рыночным условиям в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Заводские настройки обеспечивают оптимальный уровень торговли в любых условиях, а широкий выбор настроек удивит даже опытного трейдера. Быстрая или медленная, рискованная или умеренная, теперь вы сами выбираете подходящий тип торговли.

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