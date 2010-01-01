 5000$ в месяц 

Профессиональный форекс робот
Версия 2021 года
Профессиональный
форекс робот
Версия 2021 года
ОДИН ИЗ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКЕ!
Forex Cyborg — это полностью автоматизированная торговая система, для профессиональных трейдеров. Использование технического анализа совмещённым с искусственным интеллектом прямо у вас в терминале.
Робот показал высокий процент выигрышей по нескольким валютным парам в тысячах сделок в течение 10-летнего исторического тестирования, адаптируясь к различным рыночным условиям в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Заводские настройки обеспечивают оптимальный уровень торговли в любых условиях, а широкий выбор настроек удивит даже опытного трейдера. Быстрая или медленная, рискованная или умеренная, теперь вы сами выбираете подходящий тип торговли.
Простая установка, подробные инструкции, полная расшифровка настроек с круглосуточной поддержкой и гарантией результата!
ОДИН ИЗ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКЕ!
Forex Cyborg — это полностью автоматизированная торговая система, для профессиональных трейдеров. Использование технического анализа совмещённым с искусственным интеллектом прямо у вас в терминале.
Робот показал высокий процент выигрышей по нескольким валютным парам в тысячах сделок в течение 10-летнего исторического тестирования, адаптируясь к различным рыночным условиям в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Заводские настройки обеспечивают оптимальный уровень торговли в любых условиях, а широкий выбор настроек удивит даже опытного трейдера. Быстрая или медленная, рискованная или умеренная, теперь вы сами выбираете подходящий тип торговли.
Простая установка, подробные инструкции, полная расшифровка настроек с круглосуточной поддержкой и гарантией результата!
Робот проверен!
ТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Для тестирования используются реальные тиковые данные, обеспечивающие максимально точные бэк-тесты. Качество моделирования 99%.
РЕАЛЬНЫЕ СПРЕДЫ
Реальные переменные спреды, используемые для тестирования на истории.
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ
Реальное проскальзывание, смоделированное в бэк-тестах, позволяет предвидеть различные торговые условия.
ТОРГОВАЯ КОМИССИЯ
Торговые комиссии включены в бэк-тесты, чтобы гарантировать, отсутствие влияния на итог торговли.
ТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Для тестирования используются реальные тиковые данные, обеспечивающие максимально точные бэк-тесты. Качество моделирования 99%.
РЕАЛЬНЫЕ СПРЕДЫ
Реальные переменные спреды, используемые для тестирования на истории.
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ
Реальное проскальзывание, смоделированное в бэк-тестах, позволяет предвидеть различные торговые условия.
ТОРГОВАЯ КОМИССИЯ
Торговые комиссии включены в бэк-тесты, чтобы гарантировать, отсутствие влияния на итог торговли.
Долгожданная разработка в сфере торговых роботов.
Редкое соотношение прибыли к риску, это впечатляет!
Евгений Голосов
Долгожданная разработка в сфере торговых роботов. Редкое соотношение прибыли к риску, это впечатляет!
Евгений Голосов
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПРИБЫЛЬНЫЙ
ПРОДУМАННЫЙ
БЕЗОПАСНЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПРИБЫЛЬНЫЙ
ПРОДУМАННЫЙ
БЕЗОПАСНЫЙ
Онлайн мониторинги - умеренный режим
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Пара: AUDCAD | Депозит: 1000$
Прибыль: 197 000$ | Период: 2010 - 2020
Качество 99.9%
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Пара: EURAUD | Депозит: 1000$
Прибыль: 168 000$ | Период: 2010 - 2020
Качество 99.9%
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Пара: EURNZD | Депозит: 1000$
Прибыль: 114 000$ | Период: 2010 - 2020
Качество 99.9%
Кликните для перехода
Онлайн мониторинги - умеренный режим
Кликните для перехода
Кликните для перехода
Пара: AUDCAD | Депозит: 1000$
Прибыль: 197 000$ | Период: 2010 - 2020
Качество 99.9%
Кликните для перехода
Пара: EURAUD | Депозит: 1000$
Прибыль: 168 000$ | Период: 2010 - 2020
Качество 99.9%
Кликните для перехода
Пара: EURNZD | Депозит: 1000$
Прибыль: 114 000$ | Период: 2010 - 2020
Качество 99.9%
Кликните для перехода
Робот успешно торгует в разгар кризиса.
Риски и просадки при этом не увеличиваются.
Антон Самойлов
Робот успешно торгует в разгар кризиса. Риски и просадки при этом не увеличиваются.
Антон Самойлов
Для начала торговли с Forex Cyborg, нужно выполнить 3 простых шага.
СКАЧАТЬ
Сразу после покупки вы получите прямую ссылку на скачивание робота.
УСТАНОВИТЬ
Следуйте простым инструкциям, для быстрой установки робота в торговый терминал.
ЗАПУСТИТЬ
Нажмите кнопку запуска, робот начнет работать самостоятельно.
Для начала торговли с Forex Cyborg, нужно выполнить 3 простых шага.
СКАЧАТЬ
Сразу после покупки вы получите прямую ссылку на скачивание робота.
УСТАНОВИТЬ
Следуйте простым инструкциям, для быстрой установки робота в торговый терминал.
ЗАПУСТИТЬ
Нажмите кнопку запуска, робот начнет работать самостоятельно.
“Forex Cyborg — это комбинация уникальных функций, включая технический анализ, который помогает обеспечить впечатляющий процент выигрышей. Робот динамически адаптироваться к рыночным условиям и успешно торгует в кризисных ситуациях. Все торговые тесты проделаны на длинной дистанции с точностью 99.9%”
Егор Орлов
Разработчик
“Forex Cyborg — это комбинация уникальных функций, включая технический анализ, который помогает обеспечить впечатляющий процент выигрышей. Робот динамически адаптироваться к рыночным условиям и успешно торгует в кризисных ситуациях. Все торговые тесты проделаны на длинной дистанции с точностью 99.9%”
Егор Орлов
Разработчик
Технические характеристики
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ
Встроенное управление капиталом, с тонкими настройками под ваши потребности. Без мартингейла, хеджирования и арбитража. «Риск-менеджер валютной корреляции» поможет управлять рисками.
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Любой брокер, любой тип счета, плечо, а также 4х или 5ти знак. Торгуйте, где вам удобно, робот подстроится под любые параметры.
НАСТРОЙКИ
Тонкие настройки для профессионалов и модульные настройки для новичков. Агрессивный, Умеренный, или Консервативный режим в пару кликов мыши.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Постоянный мониторинг безопасностью торговли. Продуманная система СТОП ЛОССА, гарантия защиты депозита.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ
Встроенное управление капиталом, с тонкими настройками под ваши потребности. Без мартингейла, хеджирования и арбитража. «Риск-менеджер валютной корреляции» поможет управлять рисками.
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Любой брокер, любой тип счета, плечо, а также 4х или 5ти знак. Торгуйте, где вам удобно, робот подстроится под любые параметры.
НАСТРОЙКИ
Тонкие настройки для профессионалов и модульные настройки для новичков. Агрессивный, Умеренный, или Консервативный режим в пару кликов мыши.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Постоянный мониторинг безопасностью торговли. Продуманная система СТОП ЛОССА, гарантия защиты депозита.
Авторы
Разработчики робота — трейдеры из разных стран мира, суммарный опыт торговли которых более 30 лет. У каждого за плечами построенная трейдерская карьера. С 2015 года наши друзья начали совместную работу учредив свой фонд с капиталом 1 000 000$ и меньше чем за год удвоили его.
Изначально торговля велась в ручном режиме, но прогресс требовал немедленного апгрейда и через несколько лет был создан первый Forex Cyborg с полуавтоматической торговлей. Робот выдавал сигналы, которые проверялись и только после этого открывали ордера. Спустя некоторое время получилось сделать и доработать полностью автоматизированного робота, который начал показывать потрясающие результаты.
Джон Бейли
Автор идеи, Трейдер
Егор Орлов
Трейдер, Программист
Артур Лебедев
Трейдер, Маркетолог
Разработчики робота — трейдеры из разных стран мира, суммарный опыт торговли которых более 30 лет. У каждого за плечами построенная трейдерская карьера. С 2015 года наши друзья начали совместную работу учредив свой фонд с капиталом 1 000 000$ и меньше чем за год удвоили его.
Изначально торговля велась в ручном режиме, но прогресс требовал немедленного апгрейда и через несколько лет был создан первый Forex Cyborg с полуавтоматической торговлей. Робот выдавал сигналы, которые проверялись и только после этого открывали ордера. Спустя некоторое время получилось сделать и доработать полностью автоматизированного робота, который начал показывать потрясающие результаты.
Джон Бейли
Автор идеи, Трейдер
Егор Орлов
Трейдер, Программист
Артур Лебедев
Трейдер, Маркетолог
12000
6990
рублей
1 ЛИЦЕНЗИЯ
Без привязки к брокеру
Полный функционал
Онлайн поддержка
6 валютных пар
Инструкция
15000
9900
рублей
3 ЛИЦЕНЗИИ
Без привязки к брокеру
Полный функционал
Онлайн поддержка
6 валютных пар
Инструкция
Расширенная поддержка
VPS сервер на 90 дней
Установка от автора
Бонусы
12000
6990
рублей
1 ЛИЦЕНЗИЯ
Без привязки к брокеру
Полный функционал
Онлайн поддержка
12 валютных пар
Инструкция
15000
9900
рублей
3 ЛИЦЕНЗИИ
Без привязки к брокеру
Полный функционал
Онлайн поддержка
12 валютных пар
Инструкция
Расширенная поддержка
VPS сервер на 90 дней
Установка от автора
Бонусы
РОБОТ FOREX CYBORG
Файл советника (форекс-робот) для торговой платформы MetaTrader
ИНСТРУКЦИИ
Простые инструкции по установке и настройке робота
БОНУСЫ
В PREMIUM версии вы получаете еще несколько проверенных роботов, книг, торговых стратегий, а также VPS сервер на 90 дней.
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА
100% гарантия возврата денег в течении 90 дней с момента оплаты. Осуществляется на любые реквизиты
РОБОТ FOREX CYBORG
Файл советника (форекс-робот) для торговой платформы MetaTrader
ИНСТРУКЦИИ
Простые инструкции по установке и настройке робота
БОНУСЫ
В PREMIUM версии вы получаете еще несколько проверенных роботов, книг, торговых стратегий, а также VPS сервер на 90 дней.
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА
100% гарантия возврата денег в течении 90 дней с момента оплаты. Осуществляется на любые реквизиты
“Работа, вложенная в разработку Forex Cyborg, делает его одним из лучших и доступных на рынке форекс-роботов. Он подойдет людям, которые понимают, что торговля на Форекс — это бизнес, работающий на автомате. Сотни часов были посвящены написанию сложных алгоритмов для Forex Cyborg. Тысячи долларов были потрачены на поиск лучшей торговой стратегии. Теперь все это доступно для вас!”
Джон Бейли
Автор - Разработчик
“Работа, вложенная в разработку Forex Cyborg, делает его одним из лучших и доступных на рынке форекс-роботов. Он подойдет людям, которые понимают, что торговля на Форекс — это бизнес, который должен работать на автомате. Сотни часов были посвящены написанию сложных алгоритмов для Forex Cyborg. Тысячи долларов были потрачены на поиск лучшей торговой стратегии. Теперь все это доступно для вас!”
Джон Бейли
Автор - Разработчик
Отзывы
Ярослав Зеленский
Протестировал сотни торговых роботов, 90% из них сливают... Есть несколько реально прибыльных роботов, один из которых Киборг, который сделал +50% за неделю!
Евгения Задумина
Приобрела максимальную версию и попросила поставить робота на VPS, через пару часов он уже начал торговать. Вывела первую прибыль для теста.
Андрей Борисов
Отсутствие мартингейла и выставление стоп лоссов, самое главное для меня. Cyborg купил три месяца назад и все это время он приносит мне только прибыль. Спасибо!
Сергей Третьяков
На форекс пришел за дополнительным доходом, ранее пытался торговать вручную, но не получалось. С роботом Киборг разобрался быстро, вывожу доход на отдельную карту.
Ярослав Зеленский
Протестировал сотни торговых роботов, 90% из них сливают... Есть несколько реально прибыльных роботов, один из которых Киборг, который сделал +50% за неделю!
Евгения Задумина
Приобрела максимальную версию и попросила поставить робота на VPS, через пару часов он уже начал торговать. Вывела первую прибыль для теста.
Андрей Борисов
Отсутствие мартингейла и выставление стоп лоссов, самое главное для меня. Cyborg купил три месяца назад и все это время он приносит мне только прибыль. Спасибо!
Сергей Третьяков
На форекс пришел за дополнительным доходом, ранее пытался торговать вручную, но не получалось. С роботом Киборг разобрался быстро, вывожу доход от него на отдельную карту.
Не важно по какой стратегии торгует робот, главное это прибыльность.
Робот Forex Cyborg справляется с этой задачей на ура!
Эдуард Брин
Не важно по какой стратегии торгует робот, главное это прибыльность. Робот Forex Cyborg справляется с этой задачей на ура!
Эдуард Брин
Данные рассчитываются исходя из потенциальной доходности разных режимов торговли. Суммы являются примерным доходом по результатам наших многочисленных тестов.
Данные рассчитываются исходя из потенциальной доходности разных режимов торговли. Суммы являются примерным доходом по результатам наших многочисленных тестов.
Почта: forexcyborg@mail.ru
Москва, Пресненская наб., 8 стр 1
© Все права защищены
ОГРНИП 318184200118331
Почта: forexcyborg@mail.ru
Москва, Пресненская наб., 8 стр 1
© Все права защищены
ОГРНИП 318184200118331